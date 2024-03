F1, Max Verstappen: Red Bull é onde quero estar… | AutoSport

Max Verstappen reafirma o seu compromisso com a Red Bull, dizendo que é onde deseja permanecer no futuro. Nos últimos tempos tem havido muita especulação sobre uma possível saída do neerlandês da Red Bull apesar de ter contrato até 2028. Toto Wolff, chefe da equipa Mercedes, confirma interesse em contratar Verstappen, afirmando que todas as equipas gostariam de tê-lo nos seus carros, mas Verstappen reforça estar feliz na Red Bull e focado apenas no seu desempenho.

Max Verstappen deixou claro que a Red Bull é “onde quero estar” no futuro, no meio da especulação mediática que liga o tricampeão do mundo a uma saída da equipa. O piloto da Red Bull tem contrato com a equipa de Milton Keynes até 2028, mas há rumores de que poderá sair a partir de 2025.

Entretanto, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, chegou recentemente a dizer que “adoraria” contratar o holandês, acrescentando que “não há nenhuma equipa na grelha que não fizesse o pino para o ter no carro” se ele estivesse disponível.

Na conferência de imprensa, Verstappen abordou o tema de frente quando questionado sobre os comentários anteriores do colega de equipa Sergio Perez de que seria “um golpe para a equipa” se ele deixasse a Red Bull: “Acho que há todos os motivos para estar feliz, certo?” Verstappen respondeu. “O carro está a andar muito bem, há tantas pessoas fantásticas na equipa que estão constantemente a tentar obter melhores resultados, por isso, para mim, é nisso que me concentro.

“Concentro-me no desempenho, estou feliz e, quando vou para casa, não penso noutra coisa, porque a minha posição também está bem definida e é também onde quero estar.”

Em termos de como as coisas estão a correr na pista, Verstappen argumentou que, depois de duas vitórias dominantes ao iniciar a nova temporada no Bahrein e na Arábia Saudita, nunca começou um ano em melhor forma: “Acho que foi definitivamente o melhor começo de ano até agora para mim, pessoalmente, no carro”, comentou. “É apenas um bom equilíbrio, mas penso que também como equipa funcionamos muito bem, sem muitos erros. Por isso, é claro, estou muito feliz com isso e espero que possamos continuar assim. Tentamos continuar a aprender o que podemos fazer melhor, mas tem sido muito positivo.”