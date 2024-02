F1: Max Verstappen ‘perseguido pelo drone mais rápido do mundo em Silverstone (c/vídeo) | AutoSport

Max Verstappen foi seguido por aquele que é dado como o drone mais rápido do mundo. A nova tecnologia inventada pelos neerlandeses “Dutch Drone Gods” permitiu produzir o drone ‘first-person-view’ (FPV – imagens ininterruptas em primeira pessoa) mais rápido de sempre, seguindo o novo Red Bull RB20 de Max Verstappen durante uma volta completa ao circuito de Silverstone.

As imagens ininterruptas em primeira pessoa (FPV) da volta completa de Verstappen ao circuito de Silverstone foram filmadas com um drone pilotado manualmente e concebido para o efeito.

“Nunca pensei ver um drone a voar tão depressa só para filmar”, disse Verstappen depois de ver em ação o drone no circuito. “Não sabia que me estava a seguir enquanto conduzia no piso molhado, e estava muito perto de mim em algumas zonas. Fiquei realmente surpreendido com a rapidez com que conseguia acompanhar-me e também com a proximidade que conseguia ter nas curvas. Dá uma perspetiva um pouco diferente da Fórmula 1”.

Foi necessário mais de um ano para criar um drone capaz de acelerar duas vezes mais depressa do que um carro de F1, atingindo 300 km/h em apenas 4 segundos, com uma velocidade máxima de mais de 350 km/h.

Os ‘Dutch Drone Gods’ e o piloto Ralph Hogenbirk, também conhecido como Shaggy FPV, prepararam-se para uma volta atrás de Verstappen com múltiplas simulações de voo. O desenvolvimento foi acelerado pelo acesso dos ‘Dutch Drone Gods’ à experiência e aos processos da Red Bull Advanced Technologies, um braço de engenharia de alto desempenho da equipa de Fórmula 1. A empresa concebeu e fabricou carenagens aerodinâmicas leves e braços estruturais de montagem do motor, para ajudar a reduzir a massa total do drone em cerca de 10%.

Este progresso foi testado através de numerosos testes em pistas de Fórmula 1, utilizando os carros RB8 e RB19 conduzidos pelo piloto de reserva Liam Lawson e por David Coulthard.

Veja o vídeo seguinte:

Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool