F1, Max Verstappen: “A Mercedes começa como favorita”

Há muito que os jogos mentais fazem parte da Fórmula 1, pois nunca como hoje é necessário estar constantemente a criar motivos de conversa. Por isso, qualquer ‘soundbyte’ é de imediato aproveitado, e desta feita tocou a Max Verstappen, que contradisse Toto Wollf. Nada de muito especial. Simplesmente, depois de realizar os seus primeiros quilómetros com o seu novo Red Bull RB16B, no circuito de Silverstone, no dia de filmagens, o holandês não quis falar muito do seu novo carro, alegando que os pneus era de demonstração e o motor não estava nas suas melhores potencialidades: “Ainda não se pode dizer nada sobre isso”, disse Verstappen, referindo-se à qualidade do novo chassis que pilotara.

Recentemente, Toto Wolff disse que os Red Bull são os favoritos para a prova de abertura da temporada de Fórmula 1, no Bahrein, pois Max Verstappen ganhou o último Grande Prémio de 2020, em Abu Dhabi, mas Verstappen não concorda, e na verdade, com toda a razão pois não faz qualquer sentido o que disse Wollf, a não ser para ‘entreter’: “A Mercedes vai começar a época como favorita, quase têm do fazer. Eles ainda tinham o carro dominador no final da época passada para além de que deixaram do desenvolver muito mais cedo”, disse, referindo-se depois à Honda: “Trabalhámos muito com a Honda no inverno passado e parece-me positivo, mas não quero criar expetativas. Isso não faz qualquer sentido. Prefiro que fiquemos um pouco abaixo do radar e nos concentremos no nosso próprio trabalho. É melhor falar na pista do que fora dela”, concluiu.