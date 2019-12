F1: Mattia Binotto diz que o objetivo de nivelar a grelha não vai acontecer imediatamente

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, anuncia que a mudança das regras em 2021 é o primeiro de um longo caminho para que a grelha da Fórmula 1 fique equilibrada.

Quando perguntado pelo La Gazzetta dello Sport sobre o que esperar das mudanças em 2021, Binotto explicou que as novas regras dão estabilidade à Fórmula 1 nos próximos cinco anos, mas que em 2020 as equipas com mais recursos terão vantagem.

“Estas novas regulamentações vão trazer estabilidade à Fórmula 1 nos próximos cinco anos. Mas, em 2020, as equipas com maiores recursos ainda terão vantagem competitiva. Com as novas regulamentações e algumas liberdades de desenvolvimento retiradas, acho que o pico de performance vai ser atingido em três anos. E a diferença entra o primeiro e o último será reduzida.”

“ Num curto-prazo, o objetivo da Liberty Media é nivelar a grelha, mas não vai acontecer imediatamente.”