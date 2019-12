F1, Mattia Binotto: “A vitória em Singapura foi um ponto-chave para o Sebastian Vettel”

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, admitiu que a vitória de Sebastian Vettel no Grande Prémio de Singapura serviu para aumentar a confiança do piloto em si e na equipa.

Binotto afirmou que Vettel continua a ser um ‘piloto-chave’ no projeto Ferrari e que a vitória em Singapura serviu para acabar com o jejum do alemão, mas também para mostrar o jogo de equipa da Ferrari, com Leclerc a ficar logo atrás do alemão.

“O Sebastian esteve desconfortável com o carro desde o princípio do ano. Ele sempre foi muito calculista, analisando os dados recolhidos, comparando sectores para perceber onde era rápido ou não. Na primeira parte da temporada foi colocada muita pressão nele. Acho que reagiu muito bem na segunda parte e a vitória em Singapura foi um ponto-chave para ele. Não só pela vitória, mas pela confiança que a equipa depositou nele.”

“Quando ele esteve bem no carro, o ritmo de corrida era muito similar ao do Charles, que tem sido muito rápido nas qualificações também. Por isso, posso dar-lhe os parabéns pela sua segunda metade da temporada e pela reação positiva a uma primeira parte muito difícil.”