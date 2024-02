F1: Margens curtas entre o pelotão prometem temporada muito competitiva | AutoSport

No já muito disputado meio do pelotão da Fórmula 1, as margens ténues que separam as equipas tornaram-se mais evidentes com a conclusão dos testes coletivos no Barém. Os progressos alcançados por algumas equipas tornaram difícil para o resto do pelotão reduzir a diferença e lutar pelas posições de pódio. No entanto, parece que há um progresso generalizado em toda a grelha.

Os testes revelaram um cenário altamente competitivo, com algumas equipas prontas para se envolverem na luta pelos lugares do pódio. Prevê-se que a luta pelo pódio envolva as maiores equipas, enquanto várias outras demonstram capacidade para assegurar posições no terceiro segmento da qualificação e lutar pelos pontos.

A Red Bull Racing parece ter levado adiante o ímpeto das fases finais da temporada anterior, posicionando-se favoravelmente para o início do novo ano. Surpreendentemente, até a Haas expressou otimismo após o seu programa de testes. No meio do pelotão estão também a Alpine, a Sauber e a Williams, cada uma demonstrando o potencial para atingir o estatuto de sexta equipa mais rápida em diferentes pontos.

No entanto, um ponto de interrogação significativo paira sobre a Alpine, que adotou uma abordagem de testes diferente da dos seus rivais. A incerteza em torno da sua colocação na ordem de forças no pelotão acrescenta um elemento de dúvida ao panorama geral da Fórmula 1.