F1, Marcin Budkowski: “Saber quando trocar o foco do carro de 2020 para 2021 é importante”

O Diretor Executivo da Renault, Marcin Budkowski, disse ao motorsport.com que 2020 será semelhante ao ‘jogo do gato e do rato’, pois as equipas estão no dilema de quando devem mudar o foco do carro deste ano para o carro de 2021 e as novas regulamentações.

“Acho que será um grande dilema para todos saber quando trocar o foco. Nós já temos um plano, como todos, que é desenvolver áreas mais especificas.”

“Mas, também é fácil dizer isto agora que a temporada ainda não começou. Vai ser interessante ver quem começa primeiro. No segundo pelotão, quem começar primeiro, vai ser o ‘jogo do gato e do rato’, e vão todos atrás.”

“O importante é não nos distrairmos porque 2021 é um ano onde a margem de progressão é enorme devido às mudanças no regulamento.”