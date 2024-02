F1: ‘Maratona’ de 2024 tem início no Barém: 24 provas de março a dezembro | AutoSport

A Fórmula 1 inicia a sua temporada de 2024 no Barém, com a corrida a realizar-se uma semana depois de três dias de testes coletivos no mesmo traçado. A época de Fórmula 1 de 2024 vai ter 24 corridas, arrancando com Grandes Prémios consecutivos no Barém e Arábia Saudita e termina com três corridas seguidas em Las Vegas, Catar e Abu Dhabi no final de novembro e início de dezembro.

Com o calendário a ser ajustado, avançando um dia, para ter em conta o início do Ramadão, o Grande Prémio do Barém tem início marcado para quinta-feira, 29 de fevereiro, com a corrida agendada para sábado, 2 de março.

O Circuito Internacional do Barém é conhecido pela sua pista abrasiva, exigindo estabilidade na tração e na travagem para um melhor desempenho. As condições da pista são influenciadas pela temperatura, vento e areia que sopra para a pista.

As equipas têm dados valiosos dos testes da pré-época, mas as estratégias de corrida dependerão da degradação dos pneus, enquanto o maior potencial de ultrapassagens acontece nas curvas 1, 4 e 11.

A estratégia preferida do ano passado foi a de duas paragens, utilizando os compostos C1 e C3, com o C2 a ser utilizado por apenas pela McLaren, que entrou muito mal na temporada de 2023.

As duas corridas do Médio Oriente – Arábia Saudita segue-se à prova no Barém – terão os mesmos compostos de pneus de 2023. A primeira corrida do ano é uma das mais duras para os pneus, pelo que serão utilizados os C1, C2 e C3. Uma semana mais tarde, em Jidá, na Arábia Saudita, os pneus serão um pouco mais macios do que no Barém. Foram escolhidos os C2 como duro, C3 como médio e C4 como macio.

Lewis Hamilton detém o recorde de maior número de vitórias (cinco) no Barém, sendo a Ferrari a equipa mais bem sucedida, com sete vitórias. Max Verstappen venceu o Grande Prémio do ano passado, pondo fim a um jejum de 10 anos de vitórias da Red Bull naquele circuito.

A Fórmula 1 vai ser acompanhada pela Fórmula 2 e 3, que servirão de competições de apoio durante o Grande Prémio do Barém.

Foto: MPSA/Phillippe Nanchino