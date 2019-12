F1: Luca di Montezemolo acredita nas habilidades de Sebastian Vettel

O antigo patrão da Ferrari, Luca di Montezemolo, encorajou Sebastian Vettel a confiar nas suas habilidades para a temporada de 2020. Em 2019, Vettel teve uma temporada frustrante, vencendo apenas uma corrida na temporada e ficando atrás do seu colega de equipa, Charles Leclerc.

Com Leclerc a assinar um novo contrato com a Ferrari, a pressão está agora do lado de Sebastian Vettel para se manter na equipa italiana para além de 2020.

“O Vettel deve ser calmo, ter confiança nas suas habilidades. Deve ter um diálogo aberto com a equipa. Nos anos mais recentes ele tem sido muito rápido. Ele também tem de ver o que fazer, pois quando se chega ao final dos contratos é sempre muito delicado.”