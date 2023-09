F1, Lições do GP Singapura: Diretiva técnica da FIA não teve impacto no resultado da Red Bull | AutoSport

Christian Horner salientou durante o fim de semana passado, que as dificuldades sentidas pelos dois pilotos da Red Bull em relação ao RB19 no circuito de Marina Bay não se deviam à entrada em vigor da diretiva técnica 018, que foi implementada para controlar a flexibilidade de alguns componentes.

Sendo um tema frequentemente referido em épocas anteriores, com as equipas a tentarem ganhar vantagem graças à deflexão de alguns componentes aerodinâmicos, algo que não é permitido segundo as regras, já relativamente perto da pausa de verão especulava-se que a FIA andaria de forma discreta a falar com as equipas para minimizar a flexibilidade de alguns componentes. Algumas suspeitas referiam que a Aston Martin perdeu performance com o novo pacote de atualizações que implementou em Espanha por ter perdido alguma dessa flexibilidade nos componentes.

Mas o que se passou em Singapura, pelo menos com a Red Bull, não foi motivado pela nova diretiva técnica, garantiu Horner, mas afirmar o contrário é que seria completamente surpreendente. Seria o mesmo que confirmarem que tinham usado componentes que estariam contra o regulamento.

Fica a dúvida, pelo menos até vermos o que acontece em Suzuka, na próxima ronda do campeonato. A Red Bull considera que os problemas que afetaram o carro no fim de semana passado não vão acontecer na pista japonesa e todos devem estar ansiosos que chegue a próxima prova para confirmar na prática que isso mesmo acontece.

