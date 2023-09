F1, Lições do GP Singapura: alterações no traçado foram do agrado dos pilotos | AutoSport

O Grande Prémio de Singapura costuma ser um teste difícil à resistência dos pilotos da grelha da Fórmula 1. Além de normalmente ser uma corrida longa, a humidade e as duras curvas do traçado esgotavam fisicamente qualquer piloto, levando alguns a errar ainda durante a prova.

No entanto, a edição de 2023 teve um traçado revisto, com a eliminação de algumas curvas e a corrida foi ainda uma das mais rápidas que há registo. Ainda assim, acreditamos que tenha sido fisicamente exigente.

As alterações ao traçado são apenas temporárias, mas agradaram aos pilotos. O último setor sofreu a remoção de quatro curvas – a secção que passava por baixo da bancada – e ficou mais curto, permitindo ainda uma zona de ultrapassagem na travagem para a curva 16. A pista regressa ao traçado anterior nos próximos anos, mas as alterações foram bem acolhidas pelos protagonistas.

Quem não gostou muito do resultado destas alterações foram os promotores, que ficaram sem poder instalar uma das bancadas na zona onde as obras estão a ser feitas e que obrigaram às mudanças. Foram menos bilhetes vendidos e menos receita a entrar nos cofres.