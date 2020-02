F1, Lewis Hamilton: “O W11 é fantástico (…) mas só saberemos mais nos testes…”

Lewis Hamilton já esteve ao volante do novo monolugar da Mercedes para esta temporada, o W11. O britânico esteve, juntamente com Valtteri Bottas, na pista de Silverstone para a apresentação do carro das flechas prateadas.

“Já faço isto há muito tempo. Mas, acabei de regressar da pista e o entusiasmo é o mesmo. O carro esteve fantástico. Há muito trabalho a fazer para apresentar um carro destes, e seres uma de duas pessoas a pilotá-lo é excelente.”

“Neste momento, prestei muita atenção ao feedback que o carro me deu e tentei sentir como ele se comporta. Mas não foi fácil, com a pista não estando perfeita. Mas, foi tranquilo. Só saberemos quão bom é até o testarmos.”