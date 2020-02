F1, Lewis Hamilton não espera grandes mudanças de pilotos em 2021

Lewis Hamilton acha que para 2021 não devem existir grandes mudanças de pilotos nas três equipas de topo.

Com as novas regulamentações a entrarem em vigor em 2021 e com muitos contratos a chegar ao fim em 2020, podem acontecer várias mudanças, mas Hamilton é de opinião contrária.

“Nas equipas de topo não deve haver muitas movimentações. Não sei como são os contratos dos outros pilotos. Acho que o alinhamento deve ser muito semelhante ao que temos. Não sei qual o plano do Sebastian Vettel para o futuro.”

De recordar que para 2021, Max Verstappen e Charles Leclerc já assinaram com a Red Bull Racing e a Scuderia Ferrari, respetivamente.