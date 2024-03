F1, Lewis Hamilton: “Estou entusiasmado com este ano, mas a Ferrari é um desafio que me entusiasma imenso” | AutoSport

Lewis, obviamente um grande inverno para ti, uma época baixa muito atarefada, mas agora totalmente concentrado na primeira corrida do ano. Como é que está o ambiente na equipa depois do teste?

Lewis Hamilton: “Muito bom. O mesmo de todos os anos. Toda a gente está muito concentrada. É sempre uma altura excitante do ano quando vemos toda a gente a juntar-se e a fazer o seu trabalho. A motivação da equipa é grande e este ano temos uma plataforma melhor para trabalhar. Ainda temos alguns problemas que temos de resolver e não é perfeito, mas é definitivamente um ponto de partida melhor do que nos últimos dois anos, por isso estamos relativamente satisfeitos nesse aspeto. Não estamos onde queríamos estar. Não estamos a competir com os tipos da frente, mas vamos trabalhar para isso”.

Lewis, tens tido uma parceria muito boa com George Russell. Isso vai acabar este ano. O Toto disse que ele tem o tipo de qualidades de liderança necessárias para levar a equipa para a frente quando te fores embora. Concordas com isso? Ele é o tipo de pessoa que, mesmo que tragam um piloto mais jovem, como se tem falado na Mercedes, pode liderar a equipa?

“Tenho a certeza que sim. Não sei o que dizer mais sobre isso. O George é muito técnico.

É extremamente empenhado. Obviamente, percorreu um longo caminho desde que estava na Williams e se juntou à Mercedes. É óbvio que tem uma relação muito próxima com o Toto e, por isso, não há dúvida de que será essa a sua posição.”

Como tencionas gerir a situação esta época sabendo que vais sair para a Ferrari na próxima época?

“Nada muda realmente. Voltei à fábrica na segunda-feira passada, toda a gente está a trabalhar. E a equipa, honestamente, tem estado, estou com esta equipa há muito tempo. Há tanto amor dentro da equipa. E eu ainda, e sempre, amarei esta equipa. Por isso… Toda a gente foi incrivelmente compreensiva na equipa e deu-me um enorme apoio.

E todos sabem que estou aqui para os ajudar este ano. É esse o objetivo. Portanto, é igual a qualquer outro ano. É emocionante e todas as semanas serão emocionantes. Vai haver muitas experiências emocionais ao longo do ano, mas vamos fazê-lo juntos”.

Grande inverno para ti. Foste ao Brasil, mudaste a tua direção e vais para a Ferrari. Talvez nos possas explicar esse processo. Como é que tudo se passou na tua cabeça? Passaste o Natal com a ideia de terminar a tua carreira na Mercedes e, de repente, mudaste de ideias no Brasil? Como é que isso aconteceu?

“Sim, foi um inverno difícil e muito invulgar. É óbvio que os invernos estão a ficar mais curtos. Sim, foi um mês de dezembro de muita reflexão. Obviamente, as coisas estão a acontecer com a administração, que está a levar muito tempo a reformular, e isso nunca é um processo fácil. Mas foi tudo amigável e agora estou a trabalhar na reconstrução da minha própria equipa. Tenho muitas coisas que quero fazer e sei exatamente o que quero fazer. Portanto, trata-se de encontrar boas pessoas para integrar na equipa, assegurando a sua diversidade.

E isso está sempre no centro do que tento pôr em prática. E depois, em janeiro, sim, tudo ficou de pernas para o ar quando chegou a opção. Passamos muito tempo sozinhos a tentar ter a certeza de que estamos a fazer a devida diligência e a tomar a decisão certa para nós próprios e sinto que tomei a decisão certa. Estou entusiasmado, muito entusiasmado. Estou entusiasmado com este ano e sei que esta equipa vai ganhar outro campeonato e sinto que terei orgulho em saber que fiz parte dele, porque muitas das coisas que implementámos em termos de diversidade da nossa equipa, dos processos por que passamos, a longo prazo, farei sempre parte desse processo e do desenvolvimento por que esta equipa passou.

Mas estou realmente ansioso por este novo desafio que, como sabem, envolve muitas emoções diferentes. Mas é um desafio que me entusiasma imenso.”

A F1, enquanto desporto, tem afirmado que está a fazer esforços para melhorar a diversidade. Qual é a vossa reação ao facto de alguém acusado de comportamento inapropriado em relação a uma colega ter sido mantido no seu cargo e ter recebido uma plataforma em conferências de imprensa oficiais enquanto decorria uma investigação sobre essas alegações?

“é uma questão difícil de responder, naturalmente. Penso que temos sempre de fazer mais para que o desporto e o ambiente em que as pessoas trabalham sejam seguros e inclusivos. Sim, qualquer alegação tem de ser levada muito a sério.

Obviamente, não sabemos tudo o que se passou, mas tem de ser resolvido, pois está a pairar sobre o desporto. E vai ser muito interessante ver como se lida com o assunto no futuro e o efeito que pode ou não ter no desporto. Penso que é um momento muito importante para o desporto, para garantir que nos mantemos fiéis aos nossos valores.”

Corrige se estivermos errados, mas pelo menos é perceção que trabalhas tão bem com a Mercedes também porque eles te dão liberdade para te explorares como pessoa. Tens a certeza que tem o mesmo nível de liberdade para esse tipo de coisas na Ferrari, porque todos sabemos que a Ferrari é uma equipa especial?

“Sim, tenho tido muita, muita sorte na Mercedes. O Toto e toda a direção têm-me apoiado imenso. Acho que, em última análise, posso ser eu próprio e acho que se está a ver isso cada vez mais no paddock. Não será diferente na Ferrari para mim, e é uma parceria muito, muito colaborativa que começaremos no próximo ano. E se há alguma coisa que eu penso é que, pela minha experiência de todos estes anos e de negociar sabe Deus quantos contratos, se há alguma coisa que eu penso é que há mais liberdade.”

Lewis, o que é que te faz o facto de quase toda a gente, mesmo nesta conferência de imprensa, que és piloto da Ferrari, quando ainda tem um ano de contrato com a Mercedes? Sentes que agora faz parte de duas equipas?

“Não. Neste momento sou 100% piloto da Mercedes. E esse é o meu único objetivo este ano.

E, como já disse, não quero que nada disto me distraia de fazer o meu trabalho para esta equipa. Quero terminar em alta. Penso que houve uma enorme quantidade de trabalho durante o inverno. E tenho muita fé nesta equipa. E vejo a motivação em toda a gente com quem trabalhei durante tantos anos. Não é apenas uma parceria normal de pilotos. Não há nenhuma outra equipa que tenha tido o que nós tivemos. Não há outra equipa que tenha conseguido o que nós conseguimos. E as relações que tenho com as pessoas da minha equipa são muito profundas. Por isso, o meu objetivo é conseguir resultados para eles. E este ano, se eu conseguir ter o melhor ano em termos de resultados que alguma vez tive, isso seria…

Ficaria muito feliz com isso. E no próximo ano, obviamente, tenho todas as novas relações, um ambiente totalmente novo, uma nova língua, tudo. Portanto, são duas coisas diferentes e ambas igualmente emocionantes.”