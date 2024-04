F1: Laurent Mekies otimista quando a Daniel Ricciardo

Laurent Mekies diz continuar otimista quanto à perspectiva de Daniel Ricciardo vir a ter bons desempenhos nesta fase da temporada, colocando um ponto final nas dificuldades sentidas até agora.

Ricciardo, que ainda não somou qualquer ponto nas quatro primeiras provas de 2024, tem enfrentado uma forte concorrência do seu companheiro de equipa da RB, Yuki Tsunoda, que tem mostrado resultados consistentes entre os dez primeiros classificados e em qualificação.

No entanto, o chefe de equipa da RB, acredita que no recente Grande Prémio de Suzuka Ricciardo mostrou sinais de melhoria com a sua melhor sessão de qualificação da época e apesar da sua corrida ter terminado prematuramente na primeira volta, devido a um incidente com Alexander Albon.

Apesar do contratempo, Mekies acredita que o desempenho de Ricciardo em Suzuka indica uma trajetória positiva. “As coisas estão a melhorar muito com o Daniel, já mesmo a partir da Austrália”, disse Mekies. “Tinha ritmo e isso deu-nos muita confiança e parece óbvio que poderia terminar no top 10, juntamente com o Yuki, por isso é positivo”.

Apesar do acidente no Japão, Mekies diz ter “a certeza que estará a 100 por cento na China. Este tipo de coisas acontece. Já está na F1 há tempo suficiente para saber que o que importa é a velocidade, e ele tem”.

Mekies negou também que exista pressão sobre Ricciardo com a possibilidade de Liam Lawson o substituir. “Há sempre pressão a este nível”, disse.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Visa Cash App RB/Red Bull Content Pool