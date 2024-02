F1, Laurent Mekies: “Estamos a analisar os regulamentos e a partilhar o que podemos” | AutoSport

Red Bull e Visa Cash App RB devem partilhar todos os componentes que legalmente podem-no fazer, assumiu Laurent Mekies, reforçando o que ainda em 2023 tinha dito Peter Bayer, o diretor executivo. Acreditam que assim podem melhorar o desempenho da equipa e subir na classificação.

“Estamos numa situação em que temos um proprietário de duas equipas e, naturalmente, perguntam-nos: “O que podemos partilhar? Devemos partilhar. Estamos a analisar os regulamentos e a partilhar o que podemos”, explicou Mekies após a apresentação do VCARB 01, o monolugar da equipa italiana para 2024. “Mas, por outro lado, estamos a esforçar-nos o mais possível para nos prepararmos para lutar por outros objetivos”. Quanto ao novo VCARB 01, que foi apresentado em Las Vegas e representa apenas 90% do que veremos nos testes de pré-temporada no Barém, Mekies considera que “desenvolvemos o carro até ao fim do ano, por isso o ponto de partida não é muito diferente do que se viu em Abu Dhabi no ano passado”.

Podemos esperar algumas modificações em relação ao modelo apresentado ontem, principalmente nas bordas do fundo e possivelmente nas entradas de ar laterais dos flancos para o teste de pré-temporada e por isso, o chefe de equipa da Visa Cash App RB explicou que a sua estrutura sabe que “a fase inicial da época será provavelmente bastante dura, tendo em conta o esforço que fizemos no final do ano passado e a profundidade das alterações que fizemos este inverno. É natural que isto empurre o desenvolvimento correto para o final da época. É uma escolha consciente que fizemos, mesmo que possa ser prejudicial a curto prazo. Estamos a tentar construir um novo projeto e construí-lo a longo prazo”, concluiu.

Getty Images / Red Bull Content Pool