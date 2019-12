F1: Lando Norris realçou duas razões para o sucesso da McLaren em 2019

Lando Norris realçou o grande trabalho da equipa McLaren em 2019, atribuindo duas razões para o sucesso da equipa de Woking: o facto de ter mudado por completo os seus pilotos e uma falta de ‘ambição desmedida’, existente em temporadas anteriores.

“Existiram muitas mudanças na equipa. Foi um ‘novo começo’. Com isso a equipa revigorou-se. Também a falta de uma ‘ambição desmedida’ de outras temporadas fez com que fosse melhor.”

“Trabalhou-se muito no inverno. Apesar dos testes não terem corrido bem, as corridas correram melhor. A mudança dos dois pilotos também foi algo importante, juntamente com novas pessoas a gerir a equipa.”

“Apesar de 2019 ter sido bom, queremos mais. Estamos contentes, mas ainda não chegámos à Red Bull, à Mercedes e há Ferrari.”