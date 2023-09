F1: Lando Norris diz-se impressionado com evolução da McLaren durante a temporada | AutoSport

O salto competitivo da McLaren durante a corrente temporada, por via da introdução do pacote de evoluções no MCL60 – o mais recente parece também ter funcionado, mas é preciso ver o que vale verdadeiramente nas próximas corridas quando os dois carros estiverem em pista com as atualizações – foi apontado já como um exemplo por diversas equipas adversárias, o próprio Lando Norris diz ter ficado muito impressionado com isso.

Em entrevista ao Motorsport-Total.com, Zak Brown afirmou que Lando Norris “não estava feliz com o início da temporada – nenhum de nós estava – mas entendia como e porque passamos por essa situação [entrada em falso, com um carro um carro pouco competitivo]”. O diretor executivo da McLaren destacou ainda, na mesma entrevista, que as melhorias ocorreram depois das alterações na organização interna da equipa, e que o piloto britânico, “estava mais interessado em ver como as atualizações funcionavam. E funcionaram. Agora está extremamente feliz”.

A confirmação foi dada pelo próprio piloto, que em declarações ao website da McLaren, esclareceu que “teríamos ficado satisfeitos com metade da evolução que tivemos. Dar um passo tão grande como o que demos, que eu diria que é um dos maiores passos dados por qualquer equipa a meio da época, foi o que mais me impressionou”. Norris salientou ainda que a equipa quer “continuar com as melhorias que fizemos até agora, maximizar as nossas oportunidades e cometer menos erros, tanto da minha parte como da parte da equipa”.

Confirmado por Zak Brown à publicação alemã que o novo túnel de vento da McLaren já está em operação – o carro de 2025 será o primeiro carro desenvolvido sem ser necessário recorrer às instalações da Toyota na Alemanha – o piloto diz sentir-se “muito mais confiante por termos sido capazes de melhorar de uma forma muito melhor do que no passado. No passado, houve sempre alturas em que as esperanças aumentaram, mas não demos continuidade a algumas das melhorias que fizemos”. E acrescenta que “estamos mais próximos do que alguma vez estivemos nos últimos cinco anos” de vencer uma corrida. “Por isso, se há algum momento para acreditar que estamos mais perto de ganhar corridas, é agora”, disse.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA