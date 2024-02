F1, Lance Stroll: “Queremos continuar a partir do que alcançamos no ano passado” | AutoSport

A temporada passada não começou da melhor forma para Lance Stroll. Além de ter perdido os testes de pré-temporada devido a uma lesão sofrida pouco tempo antes, os melhores desempenhos do AMR23 deram-se quando o piloto canadiano estava em plena recuperação. Depois dessa fase, a equipa teve algumas dificuldades para desenvolver o monolugar, retirando a possibilidade de Stroll poder recuperar algum do atraso da fase inicial da temporada. Para 2024, Lance Stroll quer entrar melhor na época e partir daquilo que alcançou no final de 2023.

Stroll reconhece que as coisas têm de lhe correr melhor na próxima temporada, mas quer tentar ser mais competitivo e acompanhar o seu companheiro de equipa. “[Fernando Alonso] foi mais rápido [em 2023], mas tenho algumas ideias do que posso trabalhar, algumas coisas que quero melhorar nesse sentido”, explicou o piloto canadiano, acrescentando ainda que “não gosto de usar a palavra sorte, mas acho que tivemos muitos azares no ano passado e acho que isso tornou as coisas mais difíceis quando estávamos a lutar por boas posições”.

Apesar de terem existido “muitas corridas em que tivemos problemas técnicos” em 2023, Stroll salienta querer “partir do fizemos no ano passado”, sugerindo que há alguns “assuntos por resolver”. No entanto, acredita que “ainda somos uma equipa jovem, mas estamos a crescer rapidamente”, Para Stroll, todos os elementos da Aston Martin querem partir para 2024 “com o que alcançamos no ano passado, especialmente na parte final da época, quando fizemos alguns melhorias, aprendendo mais sobre o carro. Penso que isso nos prepara muito bem para a nova época”, disse.