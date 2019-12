F1: Jean Todt nomeia geração pós-Lewis Hamilton

O presidente da FIA, Jean Todt, acredita que Lando Norris, George Russell e Pierre Gasly vão-se juntar a Max Verstappen e a Charles Leclerc como a geração pós-Lewis Hamilton.

Hamilton tem dominado a era turbo-híbrida da Fórmula 1, tendo sido batido apenas por Nico Rosberg desde 2014. Já com seis títulos mundiais no bolso e com 34 anos, Hamilton ainda planeia correr por mais tempo, mas, o dia chegará em que o britânico sairá da Fórmula 1.

E quando isso acontecer, Todt acredita que Max Verstappen e Charles Leclerc vão liderar o caminho, mas o francês também espera que Norris, Russell e Gasly subam as suas performances.

“É fantástico ter alguém com a personalidade e com o talento do Lewis na Fórmula 1. Faz parte do desporto motorizado, a cada década, ter talentos especiais. Antes do Lewis foi o Michael Schumacher e isto tudo começou com o Juan Manuel Fangio, o Jim Clark ou o Jackie Stewart.” – afirmou Todt ao site autosport.com.

“Quando o Lewis sair, novos talentos irão surgir. O Verstappen e o Leclerc já tem os carros certos, mas também irão aparecer pilotos como o Norris, o Russell e o Gasly que têm muito talento. Essa será a geração pós-Lewis Hamilton.” – finalizou Jean Todt.