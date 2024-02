F1: James Allison garante que “grande parte” dos problemas de 2023 foram resolvidos | AutoSport

A Mercedes “fez claramente uma melhoria” com o W15 que apresentou no teste no Barém, disse Lewis Hamilton, opinião partilhada por George Russell quando explicou que a estrutura de Brackley tem uma “plataforma muito melhor” e que “não é a diva que foi nos últimos dois anos”. Ainda que James Allison, diretor técnico da Mercedes, admita que há ainda uma questão desafiante pela frente.

A Mercedes conseguiu resolver um problema que tinha sido identificado por Lewis Hamilton com o W15, posicionando o lugar para os pilotos um pouco mais atrás do que no seu antecessor. Salientando outras questões, o diretor técnico da Mercedes, explicou, ainda na apresentação, que o foco esteve em “melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior”. Também houve algumas mudanças em áreas como o efeito do DRS e o desempenho nas paragens nas boxes, relatou aquele responsável.

Em declarações à Sky, Allison disse que “grande parte” dos problemas de 2023, apesar do efeito oscilante do carro ainda ser sentido. “O ‘bouncing’ continua a ser um desafio que todos os carros nas boxes terão de enfrentar até que esta geração de carros passe para algo diferente”. Ainda assim, o responsável está otimista, tendo a sua equipa conseguido resolver as questões com aderência do eixo traseiro. “São principalmente mudanças mecânicas no carro, mas é sempre um casamento entre o comportamento aerodinâmico em curva e a suspensão”, disse James Allison.

FOTO: MPSA/Phillippe Nanchino