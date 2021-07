F1: James Allison da Mercedes contente com atualizações e deixa porta aberta a mais | AutoSport

As atualizações do Mercedes W12, tão pedidas por Lewis Hamilton, parecem ter surtido o efeito desejado, se bem que é difícil de afirmar isso a 100%, deixou claro o diretor técnico da equipa de Brackley, James Allison, no “Debrief” normalmente publicado após as provas de F1.

Questionado por um fã nas redes sociais, Allison afirmou que houve uma melhoria no desempenho do carro, mas que é difícil de dizer se foi melhor ou pior do que aquilo que estava pensado.

“Vou dizer que sim, essa é a resposta simples e curta. Trouxemos um pacote aerodinâmico decente para a pista, vimos definitivamente uma melhoria no nosso desempenho e ficámos muito satisfeitos com isso. Se a performance foi um pouco mais ou um pouco menos do que imaginávamos é realmente difícil de dizer, porque não se tem o luxo de realizar uma experiência controlada. Não se corre o pacote antigo e o novo pacote várias vezes, fazendo testes de trás para a frente com pneus novos de cada vez, porque o fim-de-semana simplesmente não permite esse luxo. No entanto, é possível fazer algumas comparações, porque faz-se medições no carro com todos os sensores e pode comparar com os fins-de-semana anteriores e olhar para o desempenho do carro antes e comparar com o que teve este fim-de-semana. E tudo parecia estar a comportar-se muito bem e se depois olharmos para o cronómetro, podemos ver que apenas relativamente ao pelotão que tínhamos avançado este fim-de-semana. Conseguimos encurtar algum terreno para a Red Bull e, como resultado, pudemos ter um fim-de-semana mais competitivo. Por isso, voltamos para casa depois do fim-de-semana muito mais animados com a actualização”.

James Allison também explicou também que a maioria das atualizações estão concluídas, mas deixou no ar que podem trazer pequenas alterações ao W12 para o que resta da época. Uma coisa que existe bastante na F1 é “bluff”.

“Haverá mais alguma coisa para vir? Pode haver, aqui e ali. Mas este foi o maior, o tipo de esforço industrial principal do nosso programa de desenvolvimento e foi o último grande pacote que traremos este ano. Mas haverá alguns ajustes aqui e ali onde podemos ver eficientemente que podemos trazer algum desempenho sem nos distrair do grande esforço que agora vai ser feito no carro do próximo ano”.