F1, Jaime Alguersuari sobre Horner: “realmente não era amigável” | AutoSport

Jaime Alguersuari deu uma entrevista aos italianos da La Gazzetta dello Sport, onde deixou escapar que ainda se interroga do porquê de ter sido afastado do programa da Red Bull. Confidenciou ainda o que achava de Christian Horner e de Helmut Marko.

O piloto espanhol, agora com 31 anos, estreou-se na F1 no GP da Hungria de 2009, aos comandos do monolugar da Scuderia Toro Rosso. À custa de outro piloto do mesmo programa, Sebastien Bourdais que a meio da época foi retirado da equipa por Helmut Marko, Alguersuari apenas concluiu 3 das 8 corridas que cumpriu nesse ano. No entanto, nos 46 GP que competiu, marcou 31 pontos, tendo terminado em 7º nos GP’s da Coreia do Sul de 2011 e de Itália no mesmo ano, os seus melhores registos na F1.

“Ainda não compreendo como é que isso aconteceu. Terminei à frente do meu colega de equipa, e até tinha recusado um contrato da Lotus para ser colega de equipa do Kimi Raikkonen. Houve feedback positivo na Toro Rosso, mas depois de um evento em Madrid, fui chamado por Marko que me disse que não havia hipótese de ficar. Fiquei magoado pela forma como fui tratado”.

Questionado se Marko é uma pessoa dificil, o piloto diz que sim, mas que teve uma boa relação com o austríaco.

“Sim, mas quero dizer que tive uma boa relação com ele. Ser-lhe-ei sempre grato, também ao dono da Red Bull Dietrich Mateschitz. Deram-me a oportunidade na Fórmula 1, onde pude amadurecer como ser humano. Sinto-me privilegiado com essa oportunidade, mesmo que também já tenha sofrido o suficiente com ela.“

Já sobre Christian Horner, as palavras são diferente.

“A ligação não existia, nem mesmo com Adrian Newey. Também não estava na pista. Christian realmente, não era amigável. Isso também porque desde 2010 estávamos a construir os nossos próprios carros em Faenza, onde eu também vivi. Tínhamos um chassis completamente fabricado em Itália. Só fomos a Milton Keynes para treinar no simulador’, concluiu Alguersuari.

O outrora piloto da Toro Rosso, teve uma carreira de DJ, depois de ter passado brevemente pela Fórmula E, mas devido à pandemia, voltou a competir no Karting.