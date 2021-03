F1: Jack Aitken continua como piloto de reserva da Williams

A Williams Racing anunciou que Jack Aitken permanecerá no papel de Piloto de Reserva da equipa. O jovem de 25 anos, que, recorde-se, se estreou na Fórmula 1 com a Williams no Grande Prémio de Sakhir 2020, em substituição de George Russell, que substituiu Lewis Hamilton na Mercedes, já participou igualmente numa sessão de treinos livres, no Red Bull Ring, na Áustria para além do trabalho de desenvolvimento no simulador da equipa em Grove.



O piloto anglo-coreano tem tido sucessos na sua carreira, reclamou para si quatro vitórias na Fórmula 2. Antes disso, Aitken terminou como vice-campeão na GP3 Series de 2017, e conquistou os títulos da Eurocup Formula Renault 2.0 e da Formula Renault 2.0 Alps em 2015: “Depois de me ter proporcionado um dos momentos mais especiais da minha carreira até à data, com a estreia na F1, estou absolutamente encantado por continuar com Williams como piloto de reserva. No meu curto tempo em Grove já encontrei muitos amigos, e um profundo desejo de sucesso como equipa. O profissionalismo e ética de trabalho de todos aqui é algo que me faz usar o meu kit com orgulho, e tendo tido um gosto pelas corridas no Grande Prémio de Sakhir do ano passado, estou totalmente empenhado em dar o maior apoio possível enquanto continuo o meu desenvolvimento como piloto. Complementarei este papel juntamente com outros programas, a ser anunciados em breve, que me ajudarão neste objetivo e proporcionarão oportunidades para expandir ainda mais as minhas competências”.