F1: Honda reforça parceria com Aston Martin com nova base no Reino Unido

A Honda Racing Corporation (HRC) estabeleceu uma nova base de Fórmula 1 no Reino Unido na forma de uma subsidiária para permitir uma melhor ligação ao novo parceiro na Fórmula 1 – no regresso oficial dos nipónicos ao mundial – a Aston Martin.

A Honda registou no Reino Unido, em fevereiro passado, uma nova subsidiária, a Honda Racing Corporation UK Ltd., com o objetivo principal de “realizar tarefas de manutenção e preparação pós-corrida” nas unidades motrizes da Fórmula 1 e “construídas pela Honda, funcionando também como uma operação logística para a região europeia”.

Segundo os japoneses, esta nova base irá “aumentar ainda mais a eficácia das operações unidades motrizes da Honda, em apoio à parceria com a Aston Martin Aramco Formula One Team”, que entrará em vigor na época de 2026. A Honda anunciou ainda, que após a criação da nova empresa no Reino Unido iniciará o “recrutamento de engenheiros, técnicos e membros da equipa para a nova empresa a partir da primavera de 2024”.