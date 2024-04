F1: Honda quer “lutar pelo campeonato do mundo” em 2026

A Honda quer aproveitar e juntar forças com a visão de Lawrence Stroll para a Aston Martin, tendo como objetivo lutar pelo título mundial na F1 já em 2026.

A Honda quer manter-se na senda das conquistas e ter sucesso imediato no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ao iniciar a nova parceria com a Aston Martin em 2026. Este objetivo ambicioso alinha-se com a visão de Lawrence Stroll, o proprietário da equipa de Silverstone.

O caminho para a colaboração entre a Aston Martin e a Honda não foi isento de desafios. Inicialmente, o fabricante japonês tinha decidido abandonar a F1, levando o seu atual parceiro, a Red Bull, a prosseguir o desenvolvimento do seu próprio motor com a Ford para 2026. No entanto, depois de explorar outras opções, a Honda ficou impressionada com o empenho da Aston Martin, sob a liderança de Stroll, em estabelecer-se como uma equipa que quer ser candidata ao título mundial.

“Sabemos que vai ser muito difícil e não é assim tão fácil, mas precisamos de grandes objetivos para dar o nosso melhor em conjunto com a Aston Martin”, comentou Koji Watanabe, Presidente da Honda Racing Corporation (HRC), em entrevista ao Motorsport.com. “É por isso que, juntamente com [Lawrence] Stroll e Toshihiro Mibe [diretor executivo da Honda], estabelecemos o objetivo de lutar pelo campeonato do mundo nesse ano [2026]. Na realidade, não é assim tão fácil”.

O Presidente da HRC reconheceu que houve outras equipas interessadas nas unidades motrizes nipónicas, mas a escolha recaiu pela Aston Martin, uma equipa que partilha com a Honda o objetivo de triunfar na F1. “Depois de nos registarmos como fornecedor de unidades motrizes para 2026, algumas outras equipas contactaram-nos porque estavam interessadas em trabalhar com a Honda. Depois falámos com essas partes e tomámos uma decisão. A Honda ficou muito impressionada com a forte paixão do Sr. Stroll e a sua forte liderança para lutar pelo campeonato do mundo em 2026. Investiram muito dinheiro para construir a fábrica em Silverstone. Visitamos a fábrica que estava em construção. Reunimo-nos várias vezes com Martin Whitmarsh e Mike Krack, ou seja, com a equipa de gestão. São muito abertos e toda a equipa trabalha na mesma direção, é uma equipa unida. Essa é uma imagem muito boa para nós. Ao mesmo tempo, também pensam que a Honda é um bom parceiro para se tornarem campeões do mundo”, concluiu Koji Watanabe.