F1, Honda: “O Max Verstappen é parecido ao Ayrton Senna”

O responsável da Honda na Fórmula 1, Masashi Yamamoto, comparou Max Verstappen, de 22 anos, com Ayrton Senna. Yamamoto disse ao autosport.com que o jovem holandês tinha parecenças com Senna, nas suas relações com a Honda.

“Ele é jovem, mas tem um estilo de pilotagem muito impressionante. A relação que ele tem com a Honda é muito parecida à que o Senna tinha.”

“É essa emoção que nos faz querer continuar a trabalhar num bom motor para todos os nossos pilotos.”

“O Max tem o máximo de respeito pela Honda. Sente-se que a Honda é família para ele.”