F1: Honda ‘aprovou’ renovação de Fernando Alonso

Fernando Alonso renovou o contrato com a Aston Martin e abre um novo capítulo na equipa britânica, voltando a competir com um motor Honda na Fórmula 1, depois da experiência pouco positiva quando ainda defendia as cores da McLaren. Koji Watanabe, Presidente da Honda Racing Corporation (HRC), reconheceu os desafios enfrentados durante a sua anterior colaboração com o espanhol, mas deu conta de um renovado sentido de cooperação para o futuro, afirmando que toda a anterior situação foi ultrapassada.

A recente renovação de Alonso com a Aston Martin, reacendeu as discussões sobre a sua anterior passagem pela McLaren, onde a sua relação com a unidade motriz da Honda atingiu o seu ponto mais baixo. O seu comentário infame, apelidando o motor da Honda de “motor de GP2” durante o Grande Prémio do Japão de 2015, deu conta das dificuldades enfrentadas pela McLaren e pela Honda durante a sua parceria, antes dos nipónicos passarem a fornecer as equipas da Red Bull e voltar aos títulos mundiais na disciplina.

O envolvimento da Honda no reencontro de Alonso com a Aston Martin sublinha o empenho da marca japonesa em ultrapassar a sua relação tensa com o piloto espanhol, aparentemente, com ambas as partes a ultrapassarem os problemas e tirarem lições do passado para uma parceria mais harmoniosa no futuro.

“Quando trabalhei com ele [Fernando Alonso], de 2015 a 2017, foi uma situação muito difícil para a Honda e para a equipa”, explicou Koji Watanabe ao Motorsport.com. “Foi um período particularmente frustrante na nossa história, e houve alturas em que a nossa relação foi tensa”.

Confirmando que apenas trocou “algumas palavras” com Alonso quando negociava com Mike Krack a possibilidade de fornecimento da unidade motriz japonesa, Watanabe sublinhou que a Honda se tornou “mais forte porque ultrapassamos essa frustração” com a McLaren e o piloto espanhol. “Estou feliz por podermos superar essa experiência dolorosa juntos e lutar juntos pela vitória mais uma vez. Espero que possamos almejar o campeonato juntos e vencer juntos”, afirmou o responsável da HRC.

Watanabe explicou ainda que houve “muitas conversas com a Aston Martin sobre a nossa parceria a partir de 2026” e que “durante esse tempo, também trocamos opiniões sobre os pilotos e chegamos a um consenso entre nós e a Aston Martin que Alonso era definitivamente um piloto de topo”. Assim, e quando questionado pela equipa de Silverstone se “a Honda teria algum problema” com a renovação de contrato com Alonso, Watanabe sublinhou que “a Honda não fez qualquer pedido relativamente a este assunto. De qualquer forma, é natural a discussão sobre a dupla de pilotos que precisamos para vencer e foi neste contexto que a equipa decidiu renovar o contrato de Alonso”, concluiu.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA