F1: Helmut Marko hesita em oferecer a Sergio Pérez um contrato plurianual 

O futuro de Sergio Pérez na Red Bull continua a levantar questões, uma vez que o contrato do piloto mexicano com a equipa termina no final da temporada de 2024. Helmut Marko expressou a sua hesitação quanto à perspetiva de prolongar o contrato de Pérez para além de um ano. O piloto acredita que tudo ficará decidido em breve.

Apesar de ter apresentado desempenhos sólidos e de ter garantido lugares no pódio, incluindo três segundos lugares atrás do colega de equipa Max Verstappen esta época, o futuro a longo prazo de Pérez com a equipa permanece incerto.

“Tudo é uma opção”, deixou claro Helmut Marko. “A nossa equipa está a trabalhar muito bem. Se ele [Pérez] tem um contrato seguro por dois anos, há o risco de poder relaxar”.

Com muitos rumores sobre potenciais candidatos ao lugar agora ocupado pelo piloto mexicano, o consultor da Red Bull negou qualquer possibilidade de Sebastian Vettel regressar à equipa austríaca, depois de se ter falado insistentemente numa segunda fase da carreira do alemão na Fórmula 1. “O quê, Vettel na Red Bull? Não, isso não é uma opção”, disse Marko à publicação OE24.

Marko também se mostrou indiferente à possibilidade do regresso de Alexander Albon à equipa, uma vez que este “tem contrato até ao final de 2025”. O piloto tem sido dado como uma das preferência de Christian Horner e do acionista tailandês da Red Bull, Chalerm Yoovidhya.

O diretor executivo e chefe de equipa, disse recentemente que a confiança de Sergio Pérez “é elevada, está muito concentrado no trabalho que tem em mãos e sente-se confortável na equipa. Sabe que não tem contrato para o próximo ano e que é o seu lugar a perder, é muito popular na equipa e começou a época da melhor maneira possível”. Horner acrescentou que “o mercado de pilotos está muito movimentado mais cedo este ano, mas não temos pressa. É óbvio que há muito interesse no nosso lugar, mas o Checo [Sergio Pérez] tem prioridade”.

Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool