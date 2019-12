F1, Helmut Marko: “Existem tantos problemas na Renault (…) com o Alain Prost nada mudou”

A Aston Martin Red Bull Racing completou a sua primeira temporada sem um motor Renault desde 2006. Para o Dr Helmut Marko, os problemas da Renault continuam, mesmo após terem colocado Alain Prost como diretor não-executivo.

“Tivemos muitos ano bons com a Renault, mas também tivemos anos maus com eles. É muito simples, quando estamos no topo não podemos fazer as coisas por metade.”

“Existem tantos problemas na Renault. Eles colocaram o Alain Prost como diretor não-executivo, mas nada mudou.”