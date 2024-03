F1: Helmut Marko espera um melhor desempenho da Red Bull no Japão | AutoSport

Helmut Marko admite que a Red Bull Racing teve dificuldades durante todo o fim de semana em Melbourne. Houve razões para não vencer a corrida de ontem, incluindo a desistência de Max Verstappen e os problemas com o carro de Sergio Perez, que também recebeu uma penalização na grelha. No entanto, Marko espera que as dificuldades em Melbourne estejam relacionadas apenas com a pista, voltando a equipa aos bons resultados em Suzuka, palco da próxima prova do calendário da Fórmula 1.

Sublinhando que a Red Bull sentiu problemas em Melbourne “durante todo o fim de semana”, Helmut Marko diz esperar que isso tinha tido “algo a ver com esta pista [Albert Park]. Tivemos problemas semelhantes em Singapura no ano passado”.

Quatro pontos separam o líder do campeonato Max Verstappen do piloto da Ferrari Charles Leclerc, igual número da margem entre Red Bull e Ferrari no mundial de construtores, por isso consultor austríaco acredita que no Japão as coisas serão diferentes de Melbourne, voltando a equipa aos bons resultados. Em declarações à Sky, Marko lembra que Suzuka “é um circuito muito diferente, um circuito muito propício para os pilotos, com muitas e muitas curvas rápidas. E os nossos problemas, espero, eram específicos de Melbourne”.

Depois do abandono de Verstappen, Helmut Marko prevê que o neerlandês “vai regressar a Suzuka totalmente motivado e vai mostrar quem manda num verdadeiro circuito para pilotos”.

Foto: Robert Cianflone/Getty Images/Red Bull Content Pool