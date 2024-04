F1, Helmut Marko diz que Sainz tem “oferta muito lucrativa da Audi”

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, revelou que Carlos Sainz recebeu uma proposta muito tentadora da Audi, que ultrapassa o alcance da Red Bull. Sainz, que está a explorar opções para o seu futuro na F1 depois de 2024, tem conversado com várias equipas, incluindo a Red Bull, onde poderia potencialmente substituir Sergio Perez ou preencher uma eventual, mas pouco provável lacuna deixada por Max Verstappen. Marko deu a entender a influência da Audi no mercado de pilotos, sugerindo que os fortes laços de Sainz com o construtor, através do envolvimento do seu pai no Rali Dakar, podem influenciar a sua decisão.

Os comentários de Marko lançaram luz sobre a história de Sainz com a Red Bull, lembrando tensões passadas quando Max Verstappen foi favorecido para promoção face ao espanhol, elogiando também a lealdade de Verstappen durante os conflitos internos da Red Bull no início de 2024.

Abordando os rumores de uma possível mudança no alinhamento de pilotos, Marko mencionou o desempenho pouco satisfatório de Daniel Ricciardo e o potencial de Liam Lawson como piloto de reserva. Surgiram recentemente rumores de uma troca entre Ricciardo e Lawson, mas Marko enfatizou a complexidade da situação e a necessidade de avaliar melhor a prontidão de Lawson para a F1.