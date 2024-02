F1, Helmut Marko: “Contrato para 2025 ainda possível para Sergio Perez” | AutoSport

Não há melhor forma de motivar o seu (ainda) piloto do que acenar-lhe com a perspetiva de um novo contrato.

Helmut Marko disse que está nas mãos de Sergio Perez ver o seu contrato prolongado para 2025. Uma declaração lógica, pois se o mexicano produzir muito bem em 2024 não faria qualquer sentido deixá-lo sair, mas a Red Bull sabe perfeitamente que as perspetivas disso suceder são baixas. Para não dizer muito baixas.

Bastou ver-se o que sucedeu nos recentes testes: há uma clara diferença de produtividade entre Max Verstappen e Sergio Perez e a Red Bull tem em mente uma operação que também depende de terceiros.

Sabe-se que a saída de Daniel Ricciardo da Red Bull deixou um vazio grande na Red Bull, porque o australiano era um piloto perfeito para a equipa: simpático, extremamente acessível, brincalhão, passava a imagem perfeita da Red Bull e Max Verstappen é tudo menos isso, mas tem algo que muito poucos pilotos tiveram em 74 anos de Fórmula 1: uma enorme rapidez e capacidades que muito poucos tiveram nestas sete décadas e meia.

Portanto, está na ideia dos responsáveis da Red Bull’ recuperar’ Daniel Ricciardo para a Red Bull e promover Liam Lawson para o RB. Mas está nas mãos de Ricciardo mostrar que pode voltar à primeira equipa da Red Bull e isso é algo que não lhe vai ser fácil fazer. Mas é possível.

Tal como disse Ricciardo no mais recente Drive to Survive da Netflix: “tenho de perceber se ainda sou ‘aquele’ piloto ou se o meu tempo na F1 já passou…”

Para Helmut Marko, Pérez tem de tirar Max Verstappen da cabeça e fazer as corridas em função de si próprio e não do seu colega de equipa. Há quem diga que a troca até se pode fazer mais cedo se as coisas correrem mal com o mexicano esta época. “Perez ainda tem contrato para 2024. Agora é com ele. Se ele pilotar de forma semelhante à maneira como competiu nas últimas corridas (de 2023), podemos facilmente começar a falar sobre uma extensão. O que está claro é que nenhum piloto – nem mesmo Perez – será capaz de se bater com Verstappen este ano. 19 pilotos já sabem que não serão campeões mundiais este ano, declarou Fernando Alonso na última sexta-feira”, disse Marko à Servus TV.