F1: Helmut Marko confirma conversações com Nico Hulkenberg

O Dr.Helmut Marko admitiu que houve conversações entre ele e Nico Hulkenberg, iniciadas pelo piloto alemão, sobre uma possível vaga na Red Bull Racing.

Apesar de não terem sido confirmados por Hulkenberg, nem por Marko na altura que saíram estes rumores, o conselheiro para os desportos motorizados da Red Bull falou agora sobre o sucedido:

“A iniciativa veio do Hulkenberg. Naquela altura não sabíamos como acabaria com o Albon, por isso estávamos abertos. Mas, depois de fechar o Albon, ficou claro que não havia lugar para o Hulkenberg.”

“Até agora só colocamos pilotos do nosso programa junior, se não o fizéssemos seria quebrar as nossas promessas. Estas contratações servem também para dar segurança aos pilotos jovens que decidem estar connosco. Assim, têm mais hipóteses de chegar à Fórmula 1. Não quero dizer com isto que nunca virá alguém de fora.”