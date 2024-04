F1, Helmut Marko: “As coisas correram muito melhor para Ricciardo”

O responsável da Red Bull insiste que “os Racing Bulls talvez tenham cometido o erro de deixar Tsunoda conduzir com pneus duros na única sessão de treinos livres, quando a pista ainda não oferecia praticamente nenhuma aderência”, mas enfatizou que os tempos do piloto nipónico “foram iguais aos de Ricciardo”, mas não conseguiu um bom resultado porque “Magnussen acabou com as suas esperanças”.

“Yuki Tsunoda mostrou o que sabe fazer em Xangai”, escreveu Marko na coluna de opinião na publicação Speedweek. “Se olharmos para outro estreante de Xangai, Oscar Piastri, vemos que o australiano foi meio segundo a um segundo mais lento do que Lando Norris na corrida. Assim, Xangai é certamente uma pista onde a experiência conta, especialmente porque os estreantes com o formato Sprint tiveram ainda menos tempo de condução”.

O consultor da Red Bull salientou, porém, que os responsáveis da equipa italiana “talvez tenham cometido” um erro na estratégia de corrida de Yuki Tsunoda, enquanto ficou mais satisfeito com o desempenho de Daniel Ricciardo em Xangai, além de responsabilizar Lance Stroll pelo sucedido com o australiano.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI