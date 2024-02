F1: Haas confirma nova organização técnica | AutoSport

O novo responsável da equipa fez ainda saber que “outro cargo chave é o de responsável de desempenho, um cargo que não existia anteriormente, mas que criámos, colocando Damien Brayshaw, anteriormente diretor do grupo de desempenho de veículos, no cargo. Supervisionará e conduzirá a direção das atualizações juntamente com o departamento aerodinâmico e todas as outras funções que analisam o carro à escala real, ou seja, a engenharia de pista”.

“O nosso novo diretor técnico é Andrea De Zordo. Foi designer-chefe anteriormente e é uma pessoa muito competente”, confirmou Komatsu. “Comunica bem, é muito empenhado e ouve as pessoas, por isso estou muito satisfeito com essa nomeação. Estamos agora a recrutar um designer-chefe, mas acredito que temos bons candidatos internos, por isso vamos tentar promover dentro da equipa”.

