F1: Günther Steiner será embaixador do GP de Miami

Günther Steiner será o novo embaixador do Grande Prémio de Miami, aproveitando desta forma o sucesso que o antigo chefe de equipa da Haas obteve com a série documental ‘Drive To Survive’.

Steiner, que foi responsável da Haas desde a sua formação, continua a ser uma figura proeminente na Fórmula 1, como tem ficado comprovado com a sua presença no paddock como comentador e pela solicitação que recebe para entrevistas durante cada fim de semana.

“Estou entusiasmado por servir como embaixador do Grande Prémio de Miami, que se tornou uma das minhas corridas favoritas do ano”, disse Steiner. “Vi em primeira mão o incrível crescimento que a Fórmula 1 teve nos Estados Unidos e tem muito potencial para continuar a crescer, especialmente com corridas como a de Miami”.

Steiner explicou ainda que aquele evento “reflecte a visão arrojada dos organizadores, combina o espetáculo americano e as corridas de F1 com uma atmosfera vibrante na pista e na própria cidade. Mal posso esperar para trabalhar com a equipa em maio para o que será, garantidamente, outro evento fantástico”.

Já o presidente do GP de Miami, Tyler Epp, afirmou que Steiner se “tornou num nome conhecido entre os fãs de F1 de todas as idades e é um embaixador perfeito para a nossa corrida. Encarna o espírito competitivo do desporto e tem uma visão clara do que pode ser a F1 na América. Ter alguém com a sua experiência, reputação e franqueza ligado ao nosso evento irá, sem dúvida, aumentar a emoção e elevar o fim de semana de corrida a um novo nível”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA