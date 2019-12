F1, Guenther Steiner: “Não podemos aumentar o teto orçamental…”

O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, diz que as equipas pequenas sofrerão se o teto orçamental previsto para 2021 aumentar nos anos seguintes.

Sabendo que é difícil para as equipas maiores reduzir as suas despesas, Steiner fala do quão difícil pode ser para uma equipa como a Haas se o orçamento aumentar.

“A grandes equipas precisam de gastar menos. Para eles já é difícil fazer isso. Mas, a melhor coisa a fazer é não aumentar este teto orçamental. Se isso acontecer, aí é que a desvantagem será maior e não vamos estar aqui se a diferença for de dois segundos.”

“Pensem bem. Se uma equipa tem 300$ milhões de orçamento, se esse orçamento sobe 5%, não é nada. Agora, para nós, 5% é muito.”

“É um passo muito importante. Agora é trabalhar nisto e ver como podemos fazer no futuro.”