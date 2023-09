F1, GP Singapura: AlphaTauri introduz grande pacote de atualizações | AutoSport

AlphaTauri, McLaren e Alpine são as equipas que mais novos componentes apresentam este fim de semana no circuito de Marina Bay, palco do Grande Prémio de Singapura.

Enquanto a equipa italiana muda quase tudo no AT04, um desenvolvimento muito esperado pelos pilotos que tentam entrar nas lutas pelos pontos, mas muitas vezes sem sucesso, a McLaren apresenta o mais importante pacote de atualizações depois da Áustria, que trouxe os carros de Woking para as discussões por melhores lugares na classificação. No entanto, apenas um dos monolugares receberá já em Singapura as novidades.

No AT04, a AlphaTauri apresenta alterações profundas no perfil do fundo e mudanças nas suas margens laterais do mesmo. O recorte da parede lateral do difusor foi também alterado para se adaptar ao novo design do fundo traseiro e a entrada de ar dos flancos (sidepod) foi remodelada, tendo ainda um novo design da tampa do motor e adicionada uma saída para arrefecimento da unidade motriz. Também a suspensão traseira foi revista e apresentam novas entradas de ar para os travões.

Na McLaren, o MCL60 terá uma nova geometria da asa dianteira, foi revista a entrada de ar nos flancos (sidepod) e muito importante, foi revisto todo o fundo do monolugar. Além disso, houve alterações no Halo e apresentam uma nova tampa para o motor e flancos, além de terem revisto a geometria dos ductos dos travões traseiros. A asa traseira também foi alterada, assim como a ‘beam wing’.

A Alpine reviu o design dos seus flancos, incluindo as aletas nos espelhos retrovisores. As entradas de ar dos sidepods estão agora mais altas do que anteriormente, sendo ainda visível novas entradas de ar para o arrefecimento dos componentes interiores, assim como foi revisto e alterado o ‘lábio’ da ‘beam wing’.

Red Bull, Mercedes e Ferrari apresentam poucas novidades no traçado de Marina Bay. A estrutura de Milton Keynes apresenta uma maior curvatura na parte dianteira da aleta do fundo do RB19, assim como a extremidade da asa traseira foi revista para este traçado. Já a Ferrari só apresenta um novo perfil na aba da asa dianteira, enquanto a Mercedes declara que apenas tem como novidade as entradas e saídas de ar do travão dianteiro de maiores dimensões.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool