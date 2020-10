F1: George Russell com o lugar em risco?

Rumores correm de que George Russell, atual piloto da Williams, pode estar com o seu lugar em risco. Russell juntou-se à Williams no ano passado e apesar de ainda não ter conquistado nenhum ponto até agora, tem impressionado na qualificação, ficando sempre na frente do colega de equipa.

Agora, de acordo com o Motosport Italia, a saída de Sergio Pérez da Racing Point pode motivar a equipa britânica a contratar o mexicano. De acordo com a mesma publicação, o mexicano, que também está ligado à Haas, viu as conversações interrompidas quando o pai de Nizita Mazepin, o bilionário russo Dmitry, também entrou na corrida para colocar o filho na Fórmula 1, na equipa americana.

Embora antes da venda da Williams à Dorilton Capital Russell tinha o seu lugar garantido, a situação já não é a mesmo. Nesta altura, parece que o dinheiro pago pela Mercedes não suplementa o que, segundo o Motorsport Italia, Pérez pode trazer e com Nicholas Latifi também a investir muito financeiramente na equipa, Russell pode estar mesmo de saída.