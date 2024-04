F1: Gene Haas investe na equipa

A Haas pode sofrer um impulso financeiro significativo, com relatos que sugerem que poderá estar no horizonte um investimento de Gene Haas na equipa norte-americana. Esta possibilidade surge depois do antigo chefe de equipa Günther Steiner ter afirmado que procurou essa solução antes de ser substituído por Ayao Komatsu.

Na altura do anúncio da saída de Günther Steiner, foi relatado que a divergência entre este e Gene Haas se deveu ao facto do ex-chefe de equipa ter pedido mais investimento para explorar o aumento no valor não abrangido pelo limite orçamental para melhorar as infraestruturas, designado por CapEX, facto confirmado um pouco mais tarde pelo próprio Steiner em entrevista ao Auto Motor und Sport.

Agora, segundo Ayao Komatsu, em declarações ao jornal Ekstra Bladet, Gene Haas prometeu investir na equipa. “A mensagem de Gene Haas para mim desde o primeiro dia foi muito clara. Disse que tem o dinheiro, que está disposto a investir, mas temos de lhe mostrar que podemos utilizar esse dinheiro de forma responsável e eficiente. Há uma razão para ele ser um bilionário, certo? Odeia desperdiçar dinheiro. Podemos melhorar em muitas áreas, por isso não estava preocupado com a sua mensagem. Sei com certeza que vai investir quando lá chegarmos”.

Revelando que o dono da Haas já autorizou uma nova ‘motorhome’ para as corridas europeias do mundial de Fórmula 1 – “e não é um investimento pequeno” – Komatsu explicou ainda que a equipa está “a recrutar ativamente” funcionários e “foi aprovado um número bastante considerável, tendo em conta a nossa dimensão”. Mas o dinheiro tem de ser investido de forma sensata, sublinhou Komatsu, acrescentando que o “número de pessoas pode não ser bastante para a Mercedes, mas é bastante grande para nós. Temos de reconquistar a confiança, por assim dizer”.

O líder da equipa recordou que “mesmo que aumentemos o número de pessoas agora, levará seis meses até que elas comecem” e por isso está “apenas concentrado no que temos, em ser eficiente e em desenvolver o carro da forma correta”.

Foto: Andy Hone / LAT Images