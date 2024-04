F1: Frédéric Vasseur preocupado com a complexidade dos regulamentos

O responsável da Ferrari sublinhou que a tentação em procurar lacunas nas regras levou ao aumento dos advogados nas equipas. “No fim de contas, é a mesma situação que com os regulamentos técnicos, todos procuramos as lacunas e as regras tornam-se cada vez mais complicadas”, explicou o francês. No entanto, “neste caso, penso que encontraremos uma clarificação simples.”

“Temos de definir a situação com precisão, mas as regras tornam-se cada vez mais complicadas. Quando comecei a trabalhar, o regulamento desportivo tinha 20 páginas. Agora são 75″, disse Vasseur.

“Perguntámos ao controlo de corrida se podíamos recomeçar e disseram que sim, fim da história”, explicou o chefe de equipa da Ferrari, acrescentando que tornou mais complicado de compreender e cumprir as regras, levando a alguma confusão e controvérsia, como no caso de Sainz.

Embora Sainz tenha participado no resto da qualificação normalmente e até se tenha qualificado entre os 10 primeiros, a Aston Martin teve dúvidas sobre se deveria ter sido autorizado a continuar após ter sido agitada a bandeira vermelha em resultado do seu incidente .

Frédéric Vasseur criticou o facto das regras da Fórmula 1 terem-se tornado cada vez mais complexas, especialmente depois do incidente envolvendo Carlos Sainz na qualificação do Grande Prémio da China. Nesta situação, o espanhol enfrentou um protesto da Aston Martin após ter saído da pista na qualificação, mas mais tarde regressou e continuou na sessão.

