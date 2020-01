F1: Frederic Vasseur: “Perdemos grandes oportunidades em Baku e na Alemanha”

O chefe de equipa da Alfa Romeo Racing Orlen, Frederic Vasseur, diz que em 2020 a equipa tem de aproveitar mais as corridas ‘caóticas’ para tentar amealhar mais pontos.

No Grande Prémio da Alemanha, uma corrida marcada pela chuva e por vários incidentes, a Alfa Romeo terminou com ambos os pilotos nos pontos. Mas depois no fim da corrida, ambos os carros foram penalizados por infrações no arranque.

Com mais alguns pontos, a Alfa Romeo poderia ter entrado nas férias de verão no quinto lugar do campeonato de construtores.

“A temporada poderia ter sido diferente, mas isso aplica-se a todos. Perdemos grandes oportunidades em Baku e na Alemanha.”

“Durante a temporada tivemos três corridas ‘caóticas’: o Brasil, a Alemanha e Baku. Aproveitamos o Brasil. Mas, às vezes os resultados que obtemos não refletem como está o desempenho da equipa. Agora é manter a motivação para 2020 e para o futuro.”