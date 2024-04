F1: Frédéric Vasseur não garante resolução do problema de degradação dos pneus 

Os sinais positivos da Ferrari no início de temporada de Fórmula 1 podem não significar que a equipa italiana tenha conseguido resolver completamente o problema do excesso de degradação dos pneus, que no passado motivaram muitas preocupações em Maranello. Frédéric Vasseur revelou que não se pode garantir a resolução completa dos problemas da Ferrari, mesmo com o melhor desempenho em corrida dos monolugares italianos.

Na época passada, a Ferrari debateu-se com a gestão dos pneus durante os períodos de corrida, enfrentando inconsistências em diferentes conjuntos, condições e pistas. Embora o SF-24 tenha demonstrado competitividade nas corridas nos primeiros quatro eventos da temporada, que incluiu uma vitória de Carlos Sainz na Austrália e pódios nas restantes, Vasseur mantém-se cauteloso.

“Desde o início da época, estamos muito melhor na gestão dos pneus”, disse o responsável da Ferrari, acrescentando ainda que “demos um passo em frente muito bom nesse caso, trabalhamos muito nos pontos fracos e melhoramos muito a gestão dos pneus, os pilotos, a estratégia e a equipa. E sim, de certeza que agora temos outros pontos fracos e temos de melhorar noutros sítios se quisermos fazer um trabalho melhor”.

No entanto, Vasseur salientou a necessidade de avaliar o desempenho do carro em vários circuitos e em diferentes condições. “Penso que isso está muito bem controlado agora, mas o que é verdade num dia, não é verdade no outro, no que diz respeito à gestão dos pneus. E não temos de considerar que isto está resolvido. Na próxima semana, na China, teremos outro asfalto, condições meteorológicas diferentes e será um novo desafio”.

As observações de Vasseur sugerem que a Ferrari está a abordar a questão com uma certa dose de realismo, reconhecendo a necessidade de melhorias contínuas apesar dos sucessos recentes e esperando por diferentes cenários para acumular mais dados sobre o SF-24 e correlacionar com o que têm das simulações.