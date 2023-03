F1: Frédéric Vasseur admitiu “falha de comunicação” com Charles Leclerc | AutoSport

O Grande Prémio da Arábia Saudita foi mais uma fraca exibição da Ferrari, que terminou a segunda corrida do ano atrás de Red Bull, Aston Martin e Mercedes, num traçado que à partida favorecia o SF-23. A equipa italiana parece estar com sérios problemas nesta temporada, apesar de Frédéric Vasseur já ter vindo dizer que não há um problema de fiabilidade no monolugar deste ano, depois das trocas de componentes no nº16 de Charles Leclerc. Em corrida, o responsável da equipa, admitiu que houve ainda uma falha de comunicação entre a equipa e o piloto monegasco na altura do Safety Car.

Leclerc estava à frente de Lewis Hamilton antes da paragem, mas regressou à pista atrás do Mercedes e foi informado pelo seu engenheiro de corrida demasiado tarde de que precisava de aumentar o ritmo a partir da linha de SC. Foi perfeitamente audível a frustração do piloto.

“Não foi uma boa decisão”, disse Vasseur sobre este episódio. “Foi como foi. Não é a questão principal e penso que seria um erro da nossa parte concentrarmo-nos nisso. Não quero dizer que é um pormenor. Foi um erro de comunicação e teremos de discutir para o corrigir. Não foi a questão principal durante todo o fim de semana”.

Vasseur minimizou esta questão e realmente a equipa italiana tem outros temas a tratar com urgência, no entanto todos nos lembramos das falhas nas decisões durante a temporada passada e o peso que tiveram no resultado final da Ferrari. Como tal, isto não deve ser descurado.