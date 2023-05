F1: Frédéric Vasseur acredita que Ferrari pode vencer ainda este ano | AutoSport

O chefe de equipa da Ferrari diz ainda acreditar na vitória esta temporada, apesar de surgirem novamente algumas críticas à atuação da Scuderia no Grande Prémio do Mónaco.

O fim de semana ficou marcado pelo erro de Charles Leclerc e da equipa durante a qualificação, que resultou na penalização do monegasco que lhe retirou a hipótese de lutar pelo pódio, ainda de alguma confusão na altura em chamar os pilotos para trocar de pneus e ainda a insatisfação de Carlos Sainz na estratégia usada pela Ferrari. No entanto, em entrevista à edição italiana do Motorsport.com, Vasseur defendeu a decisão da sua equipa e salientou que existe espaço para melhorias do SF-23, não considerando necessária uma alteração no conceito do monolugar. O responsável da equipa italiana explicou que o carro da equipa tem mais dificuldades “na corrida do que na qualificação, temos de encontrar consistência, mas não é uma questão de conceito, é uma questão de melhorar a utilização do pacote que temos, de trabalhar no equilíbrio do carro. Ainda não estamos num nível ótimo, mas isso não significa que tenhamos de mudar o conceito e a filosofia do carro”. Desmentindo a necessidade de alterar radicalmente o monolugar desta temporada, tal como fez a Mercedes, Vasseur adiantou ainda que quando a equipa conseguir alcançar um bom desempenho na qualificação, “partindo da primeira linha, poderemos lutar pela vitória”, mas para na situação atual, a equipa tem “de trabalhar e melhorar. Toda a gente está concentrada neste aspeto, estamos a fazer força para trazer atualizações e soluções para melhorar esta área, mas podemos acreditar na possibilidade de vencer”.

Sobre a questão da falta de comunicação no sábado e a decisão estratégica na corrida, o chefe de equipa da Ferrari defendeu que “não erramos, cobrimos Hamilton no primeiro pit stop. Conversamos com Carlos [Sainz] sobre isso e concordamos que foi a decisão certa. Quanto à segunda paragem, era mais fácil ser conservador e parar mais cedo enquanto estávamos na luta pela quarta ou quinta posição, ou esperar por uma bandeira vermelha ou um Safety Car, talvez subindo ao pódio. Não é uma questão de estratégia, é uma questão de arriscar para alcançar o que queremos. Não foram erros. Analisamos o erro no sábado e acho que não foi apenas um problema de comunicação, provavelmente precisamos reforçar o grupo de comunicação com os engenheiros”, disse.