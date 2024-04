F1, Fred Vasseur: “podemos colocar a Red Bull sob pressão…”

Fred Vasseur é da opinião que o sucesso da Ferrari na Austrália mostra claramente que a Red Bull pode cometer erros quando sob pressão e nesse contexto, está esperançado que a Ferrari possa dar mais luta à Red Bull.

Sem dúvida que com Max Verstappen em pista no Albert Park, as coisas seriam diferente. Se a Ferrari conseguiria vencer, ou não, nunca saberemos, pois as nuances da corrida nunca seriam as mesmas, mas foi a Ferrari a vencer e Fred Vasseur está a aproveitar a onda de confiança da Ferrari: “É uma grande parte dos resultados deste negócio e penso que estamos a ganhar confiança, o que já aconteceu na última parte da época do ano passado. Na Austrália já se verificou que, quando estamos a fazer tudo em conjunto – e não creio que o consigamos fazer todas as semanas – podemos colocá-los [Red Bull] sob pressão e, quando estão sob pressão, podem cometer erros, por isso temos de continuar nesta direção.

“Estamos muito mais confiantes de que podemos gerir este tipo de desenvolvimentos porque na Volta 1, no Dia 1, estávamos lá, estávamos a funcionar. Foi tudo muito tranquilo e estamos confiantes de que estamos a desenvolver o melhor carro para a [época completa].”

O francês também foi questionado sobre o motivo pelo qual a diferença de desempenho entre a Red Bull e a Ferrari mudou tanto nas ruas de Melbourne, em comparação com as duas primeiras provas no Bahrein e na Arábia Saudita: “Não estou focado no desempenho da Red Bull, estou focado no desempenho do nosso carro. Demos um passo em frente. Talvez na base de uma volta seja verdade, não estávamos em lado nenhum no ano passado quando se compara o ritmo de uma volta, e demos um passo enorme.

“Penso que é mais a consistência entre os dois compostos [de pneus] [na corrida], entre um stint e outro, o carro parece muito mais fácil de pilotar, de seguir os pilotos e, já agora, muito mais fácil de desenvolver, e é o maior passo que demos em comparação com o ano passado”, disse.