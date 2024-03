F1, Fred Vasseur: “estou confiante de que seremos capazes de lutar com a Red Bull com mais frequência” | AutoSport

Cedo se percebeu que Charles Leclerc pouco levaria da corrida quando se viu passado por George Russell e começou a reclamar dos travões, com o monegasco a suceder-lhe o mesmo várias vezes. A corrida de Leclerc ficou definida aí. Já Carlos Sainz não arrancou de forma perfeita, mas depois começou a andar bem e foi subindo lugares até ao pódio. Com a Red Bull inalcançável, faltava saber como se posicionava o resto e entre os quatro pilotos da Ferrari e da Mercedes, só mesmo Sainz não teve problemas.

O espanhol fez uma corrida ao ataque, chegou a aproximar-se do segundo Red Bull, o de Sergio Perez, mas o que fica desta corrida é que talvez sem problemas a Ferrari possa dar mais do que pensar à Red Bull: “Esperávamos um resultado melhor, mas tivemos um problema de travões durante a corrida com o Charles, pelo que no geral, maximizamos o resultado na pista. Carlos fez uma boa corrida com uma recuperação muito inteligente depois de não ter conseguido uma partida perfeita, conseguiu lutar com Perez até à fase final da corrida. Sabíamos que estaríamos com pneus duros e Checo com pneus macios mas o nosso objetivo era colocar a Red Bull sob pressão, o que fizemos, mas não foi suficiente.

O Charles lutou durante toda a corrida com os travões e por causa disso, no primeiro stint, os seus pneus desgastam-se, então tivemos que colocá-lo na boxe mais cedo do que o planeado. Teremos que investigar por que os travões não estavam na temperatura correta.

Neste fim de semana, o nosso desempenho nas voltas rápidas correspondeu às nossas expectativas, mas temos um passo claro a dar em termos de ritmo de corrida, já que não estávamos na luta com a Red Bull. Para diminuir consideravelmente a diferença em relação ao ano passado, continuaremos com nosso desenvolvimento e estou confiante de que seremos capazes de lutar contra eles com mais frequência”, disse Fred Vasseur, chefe da equipa.