F1: Flavio Briatore considera ser importante “uma análise profunda” na Ferrari | AutoSport

A época está a começar mal para a Ferrari, depois de uma pré-temporada com grandes expectativas e com um novo responsável da equipa. No entanto, a equipa italiana está ainda mais longe da Red Bull do que no final de 2022 e sempre envolvida em polémicas.

Para Flavio Briatore os responsáveis da equipa italiana não estão a fazer o seu trabalho, quando considera ser importante que se faça uma “análise profunda” ao facto da Ferrari não vencer um título desde 2008.

“Em Maranello, há pessoas que falam durante o inverno quando deveria ser feita uma análise profunda sobre as razões pelas quais não ganhamos há mais de 15 anos”, disse Briatore ao Corriere della Sera, acrescentando ainda que a responsabilidade dessa discussão recai sobre a os proprietário “da Ferrari, não vejo muitos deles envolvidos nisso”.

O antigo responsável da equipa Benetton e da Renault, quando Fernando Alonso conquistou os títulos de 2005 e 2006, tendo também ficado ligado ao célebre “Crashgate” em 2009 na Fórmula 1, insistiu que “não basta mudar uma pessoa” na Ferrari, “precisamos de personagens de peso na equipa. Agora, não há nenhum. Lembro-me que começaram a ganhar constantemente quando levaram 10-12 pessoas da Benetton. Eles saíram-se bem”, concluiu.