F1: FIA permite Fernando Alonso no teste…de jovens pilotos

Como quase sempre, qualquer coisa serve para as equipas de F1 terem pequenas ‘guerrinhas’ entre si, quase sempre se esquecendo que o que pode estar a facilitar a outros, pode no futuro servir para si mesmas, mas por outro lado, há regulamentos escritos.

Só que estes já muitas vezes tiveram exceções e este foi mais um caso desses, pois a FIA autorizou Fernando Alonso a testar em Abu Dhabi, no teste que foi pensado para… jovens pilotos. McLaren, Ferrari e Racing Point não gostaram nada, pois sabem que ao testar, o espanhol chegará a Melbourne muito melhor preparado do que que estaria apenas com dias e meio de testes de pré-época, pois em 2021 são vai haver três dias, dia e meio para cada piloto. A McLaren, Ferrari e Racing Point foram de opinião que a Renault poderia ganhar uma vantagem competitiva ao permitir que Alonso testasse o carro atual, mas mesmo sendo criticada, a FIA decidiu permitir a presença de Alonso. Segundo rezam as crónicas, foi mesmo o presidente da FIA, Jean Todt, que decidiu assim: O teste seria aberto a pilotos que não correram em 2020.